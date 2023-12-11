ВСУ просят "подкрепления" от депутатов для поиска призывников в спортзалах

Процедура мобилизации на Украине должна стать проще, а депутатам Рады нужно присоединиться к военкомам в их рейдах. Об этом рассказал украинской радиостанции Radio NV бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и, когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они [были] с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам", — заявил Романенко.