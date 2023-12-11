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10 декабря, 23:47

ВСУ просят "подкрепления" от депутатов для поиска призывников в спортзалах

Генерал Романенко: Депутатам нужно помочь военкомам в рейдах за призывниками

Процедура мобилизации на Украине должна стать проще, а депутатам Рады нужно присоединиться к военкомам в их рейдах. Об этом рассказал украинской радиостанции Radio NV бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и, когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они [были] с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам", — заявил Романенко.

Он обратил внимание на то, что сейчас перед ВСУ стоит несколько задач: восполнить потери в подразделениях и сформировать новые бригады для "наступательной операции". Он заявил, что нужно поставить на учёт всех военнообязанных, в том числе женщин. Романенко подчеркнул, что "советская" система мобилизации не может решить текущие задачи вооружённых сил, а потому необходимы радикальные перемены, ведь 20 тысяч военнослужащих в месяц — задача сложная.

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Как известно, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Военкомы же буквально хватают мужчин на улицах и швыряют их в автомобили. Недавно они силой пытались забрать украинца прямо из больницы, пока полиция наблюдала за беспределом.

Обложка ©

Getty Images / Vlada Liberova / Libkos

Анатолий Симоненко
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