Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России
Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центризбирком России для участия в грядущих президентских выборах, пишет ТАСС. Он баллотируется от партии "Гражданская инициатива".
Потенциальный кандидат считает, что его команде по силам сбор ста тысяч подписей для регистрации. Он отметил, что документы были сданы без замечаний. К слову, для Надеждина эта избирательная кампания стала "37-й или 38-й".
"Я понимаю, что эта кампания сильно отличается. До этого я выдвигался в Государственную думу, в Мособлдуму, в губернаторы Московской области, но всё-таки это масштабы не те, которые сейчас. Сейчас я выдвигаюсь в огромной стране, в которой 108 миллионов избирателей, почти 150 миллионов человек", — указал политик.
Напомним, грядущие выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия уже подали действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.
Кроме того, кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов, а от Российской партии свободы и справедливости — Андрей Богданов. В то же время справедливороссы не стали выдвигать свою кандидатуру.