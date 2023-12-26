Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России

Потенциальный кандидат считает, что его команде по силам сбор ста тысяч подписей для регистрации. Он отметил, что документы были сданы без замечаний. К слову, для Надеждина эта избирательная кампания стала "37-й или 38-й".

"Я понимаю, что эта кампания сильно отличается. До этого я выдвигался в Государственную думу, в Мособлдуму, в губернаторы Московской области, но всё-таки это масштабы не те, которые сейчас. Сейчас я выдвигаюсь в огромной стране, в которой 108 миллионов избирателей, почти 150 миллионов человек", — указал политик.