Избирательная система России стала одной из лучших по электоральной надёжности

Избирательная система РФ является одной из лучших в мире по индексу электоральной надёжности. К такому выводу пришли специалисты Российского общественного института избирательного права. Исполнительный директор РОИИП Александр Игнатов подчеркнул, что чем выше демократичность электоральных процедур, тем больше они совпадают с ожиданиями народа, соответственно, устойчивее избирательная система.

"Российская избирательная система является чётко регламентированной, порядок участия в выборах и процедуры голосования определены и юридически закреплены, допустимые ограничения прав чётко сформулированы и обоснованы", — приводит его слова пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Российское избирательное законодательство по сравнению с большинством других стран является динамичным, так как, по словам Игнатова, законодатель достаточно оперативно реагирует на запросы избирателей. В ходе презентации проекта в Финансовом университете директор Института гуманитарных технологий и социального инжиниринга Елена Бродовская указала, что Запад позиционирует себя как единственного носителя демократических традиций и пытается определять, насколько избирательная система РФ соответствует эталону. Но многочисленные "мозговые центры" там создают рейтинги свободы с сомнительной объективностью.

Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов подчеркнул, что Западу есть чему поучиться у России, так как у страны — многовековые традиции выборности и представительства. По его словам, РФ — признанный лидер в вопросах равенства избирательных прав. В этой связи директор Центра политического анализа, доцент департамента политологии Финансового университета Павел Данилин рассказал о несовершенствах выборов в Канаде.