В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев

В Санкт-Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев. В результате атаки ВСУ на город погибло свыше 20 человек, пострадали более сотни.

"В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой и уверен, что весь Петербург поддержит это решение", — написал губернатор Северной столицы Александр Беглов в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что детские праздники на каникулах состоятся согласно расписанию. Никто не отнимет праздник у наших детей, указал Беглов. Он также сообщил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь в восстановлении разрушенных зданий.