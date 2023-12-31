В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев
В Санкт-Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев. В результате атаки ВСУ на город погибло свыше 20 человек, пострадали более сотни.
"В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой и уверен, что весь Петербург поддержит это решение", — написал губернатор Северной столицы Александр Беглов в телеграм-канале.
При этом он подчеркнул, что детские праздники на каникулах состоятся согласно расписанию. Никто не отнимет праздник у наших детей, указал Беглов. Он также сообщил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь в восстановлении разрушенных зданий.
В Пензе по этой же причине не станут проводить новогодние гулянья в центре города. Глава региона Александр Басенко отметил, что отменяются запланированные мероприятия на площади Ленина. По его словам, праздничная программа сократится, однако изменения не затронут детские мероприятия.
Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека. Ранения разной степени тяжести получили около 100 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
От проведения праздничных мероприятий в связи с обстрелом Белгорода отказались, в частности, в Липецке и Вологде, а также в Воронежской области и Магадане. А во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловска-Камчатском отменили салюты из-за трагедии.
ТАСС / Пётр Ковалёв