Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

В Центризбирком (ЦИК) поступили документы для регистрации депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента России от партии КПРФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас прошёл съезд, на котором мы выдвинули своего кандидата. Документы о выдвижении мы уже сдали. Теперь мы предоставляем первый финансовый отчёт вместе с документами из банка по поводу специального избирательного счёта", — дал комментарий передавший документы уполномоченный Харитонова, депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.