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3 января, 10:00

Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

ЦИК получила документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

В Центризбирком (ЦИК) поступили документы для регистрации депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента России от партии КПРФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас прошёл съезд, на котором мы выдвинули своего кандидата. Документы о выдвижении мы уже сдали. Теперь мы предоставляем первый финансовый отчёт вместе с документами из банка по поводу специального избирательного счёта", дал комментарий передавший документы уполномоченный Харитонова, депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

Кроме того, Харитонов сообщил ЦИК о том, что у него нет счетов или вкладов, он не хранит наличных средств в иностранных банках за границами Российской Федерации и не использует иностранных финансовых инструментов. Его уполномоченный также передал рабочей группе Центризбиркома фотографии политика, которые будут использованы в удостоверении кандидата.

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Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский. Глава КПРФ Геннадий Зюганов ранее рассказывал о том, почему партия выбрала Харитонова своим кандидатом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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