Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
ЦИК получила документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты России
В Центризбирком (ЦИК) поступили документы для регистрации депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента России от партии КПРФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас прошёл съезд, на котором мы выдвинули своего кандидата. Документы о выдвижении мы уже сдали. Теперь мы предоставляем первый финансовый отчёт вместе с документами из банка по поводу специального избирательного счёта", — дал комментарий передавший документы уполномоченный Харитонова, депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.
Кроме того, Харитонов сообщил ЦИК о том, что у него нет счетов или вкладов, он не хранит наличных средств в иностранных банках за границами Российской Федерации и не использует иностранных финансовых инструментов. Его уполномоченный также передал рабочей группе Центризбиркома фотографии политика, которые будут использованы в удостоверении кандидата.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский. Глава КПРФ Геннадий Зюганов ранее рассказывал о том, почему партия выбрала Харитонова своим кандидатом.
ТАСС / Валерий Шарифулин