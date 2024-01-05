ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ. Решение Центральной избирательной комиссии объявил в ходе заседания член ЦИК РФ Антон Лопатин.
"Рабочая группа внимательно рассмотрела представленные документы, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений. Руководствуясь статьёй 39 Федерального закона "О выборах Президента РФ", предлагается зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владислава Андреевича Даванкова", — сказал Лопатин.
Он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом. А третьим стал лидер ЛДПР. Им вручили удостоверение кандидата и дали разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский. Глава КПРФ Геннадий Зюганов ранее рассказывал о том, почему партия выбрала Харитонова своим кандидатом.
ТАСС / Михаил Терещенко , EPA / YURI KOCHETKOV