ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ. Решение Центральной избирательной комиссии объявил в ходе заседания член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"Рабочая группа внимательно рассмотрела представленные документы, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений. Руководствуясь статьёй 39 Федерального закона "О выборах Президента РФ", предлагается зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владислава Андреевича Даванкова", — сказал Лопатин.