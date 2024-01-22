Отец пилота, выжившего при крушении самолёта в Афганистане, заявил, что сын совершил подвиг

Отец лётчика Аркадия Грачёва, который вместе со вторым пилотом управлял потерпевшим крушение в горах Афганистана самолётом Falcon 10, заявил, что его сын вместе с коллегой совершили настоящий подвиг. Мужчина поражён, что им удалось посадить неисправный борт, несмотря на темноту и снежный буран.

"Не знаю, как они смогли в темноте, в буран снежный, без топлива, в горах совершить жёсткую, но посадку. <...> Я горжусь сыном, пилоты совершили подвиг. <…> А то, что [лицо] у него разбито, — ничего, заживёт. Думаю, ещё будет летать, будет учить, как делать посадки в сложной гористой местности с неуправляемым самолётом", — приводит телеканал "360" слова Грачёва-старшего.