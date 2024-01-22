Отец пилота, выжившего при крушении самолёта в Афганистане, заявил, что сын совершил подвиг
Отец пилота, выжившего при крушении самолёта в Афганистане: Горжусь сыном
Отец лётчика Аркадия Грачёва, который вместе со вторым пилотом управлял потерпевшим крушение в горах Афганистана самолётом Falcon 10, заявил, что его сын вместе с коллегой совершили настоящий подвиг. Мужчина поражён, что им удалось посадить неисправный борт, несмотря на темноту и снежный буран.
"Не знаю, как они смогли в темноте, в буран снежный, без топлива, в горах совершить жёсткую, но посадку. <...> Я горжусь сыном, пилоты совершили подвиг. <…> А то, что [лицо] у него разбито, — ничего, заживёт. Думаю, ещё будет летать, будет учить, как делать посадки в сложной гористой местности с неуправляемым самолётом", — приводит телеканал "360" слова Грачёва-старшего.
Мужчина также рассказал, что его сын облетал полмира, когда была пандемия коронавируса. Лётчик, в частности, перевозил тяжелобольных людей из Египта, Германии, Индонезии, Казахстана и многих других стран. И, когда Аркадию поступил срочный заказ на медицинский рейс из Таиланда, тот не раздумывая согласился.
Напомним, самолёт потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате авиакатастрофы выжили четыре человека. Предварительно, погибли двое — семейная пара из Волгодонска Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда из-за болезни женщины. Один из выживших самостоятельно добрался до ближайшего населённого пункта и попросил о помощи. Предварительно установлено, что Falcon 10 упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Расследуется уголовное дело по факту инцидента. В соцсетях опубликовали первое фото выживших, их уже доставили вертолётом в Кабул.
Х / DChlnd