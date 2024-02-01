Психолог обрисовала мрачное будущее для психики Блиновской в СИЗО

Сегодня стало известно, что содержащаяся в московском СИЗО "королева марафонов" Елена Блиновская находится на грани депрессии. На фоне стресса блогерша уже скинула несколько килограммов. Клинический психолог, кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн объяснила, что станет с Блиновской в изоляторе в моральном плане.

Эдельштейн добавила, что нахождение в следственном изоляторе может привести к серьёзной дезадаптации, вплоть до клинической депрессии или психических расстройств другого спектра. Вместе с этим на фоне обрушившегося стресса не исключены и проблемы с физическим здоровьем.