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1 февраля, 16:03

Психолог обрисовала мрачное будущее для психики Блиновской в СИЗО

Психолог Эдельштейн: У Блиновской может развиться клиническая депрессия в СИЗО

Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Сегодня стало известно, что содержащаяся в московском СИЗО "королева марафонов" Елена Блиновская находится на грани депрессии. На фоне стресса блогерша уже скинула несколько килограммов. Клинический психолог, кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн объяснила, что станет с Блиновской в изоляторе в моральном плане.

"Попадание в условия СИЗО после высокого уровня жизни — серьёзное испытание. В первую очередь, имеет место внутренний конфликт человека (резкое падение от социального успеха до социального порицания), размышления о своём жизненном пути. Условия в СИЗО для Елены являются безусловно шоковыми по сравнению с её прошлым", — подчеркнула эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эдельштейн добавила, что нахождение в следственном изоляторе может привести к серьёзной дезадаптации, вплоть до клинической депрессии или психических расстройств другого спектра. Вместе с этим на фоне обрушившегося стресса не исключены и проблемы с физическим здоровьем.

По словам специалиста, в настоящее время Блиновская переживает очень тяжёлое время как для личности, так и для её бизнеса. Пока не известно, понадобится ли блогерше помощь психиатра, но вся эта ситуация точно оставит серьёзный отпечаток на ментальном здоровье Блиновской, подытожила эксперт.
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Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, и на данный момент сумма её долга достигла примерно полутора миллиардов рублей. Сначала суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить своё решение в пользу СИЗО. Ближайшие месяцы Блиновской предстоит провести в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили на карантин. К слову, на фоне проблем с законом и неподъёмного долга блогерша и её семья могут объявить о банкротстве.

Дарья Нарыкова
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