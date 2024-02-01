Психолог обрисовала мрачное будущее для психики Блиновской в СИЗО
Психолог Эдельштейн: У Блиновской может развиться клиническая депрессия в СИЗО
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Сегодня стало известно, что содержащаяся в московском СИЗО "королева марафонов" Елена Блиновская находится на грани депрессии. На фоне стресса блогерша уже скинула несколько килограммов. Клинический психолог, кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн объяснила, что станет с Блиновской в изоляторе в моральном плане.
"Попадание в условия СИЗО после высокого уровня жизни — серьёзное испытание. В первую очередь, имеет место внутренний конфликт человека (резкое падение от социального успеха до социального порицания), размышления о своём жизненном пути. Условия в СИЗО для Елены являются безусловно шоковыми по сравнению с её прошлым", — подчеркнула эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Эдельштейн добавила, что нахождение в следственном изоляторе может привести к серьёзной дезадаптации, вплоть до клинической депрессии или психических расстройств другого спектра. Вместе с этим на фоне обрушившегося стресса не исключены и проблемы с физическим здоровьем.
По словам специалиста, в настоящее время Блиновская переживает очень тяжёлое время как для личности, так и для её бизнеса. Пока не известно, понадобится ли блогерше помощь психиатра, но вся эта ситуация точно оставит серьёзный отпечаток на ментальном здоровье Блиновской, подытожила эксперт.
Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, и на данный момент сумма её долга достигла примерно полутора миллиардов рублей. Сначала суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить своё решение в пользу СИЗО. Ближайшие месяцы Блиновской предстоит провести в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили на карантин. К слову, на фоне проблем с законом и неподъёмного долга блогерша и её семья могут объявить о банкротстве.