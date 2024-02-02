Экстрасенс уверена, что Блиновская отсидит небольшой срок и вернётся к подписчикам
Ясновидящая Панина связала проблемы с законом Блиновской с кармой
Проблемы с законом у Елены Блиновской являются следствием "быстрой кармы" за её деятельность, уверена ясновидящая и регрессолог Аделина Панина. По мнению экстрасенса, если в основе деятельности человека лежит обман, то конечный результат очевиден.
"Карма настигла Елену... Если ты начинаешь своё дело с такого глубокого обмана, ты рано или поздно придёшь к результату некой быстрой кармы. То, что сейчас пожинаются плоды Еленой, — это всё логично", — сказала она в беседе с сайтом MK.ru.
Кроме этого, в криминальной истории "королевы марафонов" имели место зависть, претензии и предательство. По мнению собеседницы издания, обойтись так с блогершей могли её сотрудники, а также создатели материалов, которые, как считается, воровала Блиновская.
Что касается наказания, то ясновидящая уверена: длительный тюремный срок Блиновской не светит. Кроме того, выйдя на свободу, она придумает "что-то новое для подписчиков".
Напомним, Елена Блиновская попала в лапы правосудия в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов", учившую подписчиков "исполнять мечты", обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент её долг достиг космической суммы в почти полтора миллиарда рублей. Поначалу суд отправил блогершу под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду отправить её в следственный изолятор. По данным Лайфа, в новом доме — московском СИЗО № 6 "Печатники" — новоиспечённая арестантка будет жить по общим порядкам. Тем временем на фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве. Сама же она сейчас находится на карантине и впала в депрессию.
ТАСС / Софья Сандурская