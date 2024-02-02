Экстрасенс уверена, что Блиновская отсидит небольшой срок и вернётся к подписчикам

Проблемы с законом у Елены Блиновской являются следствием "быстрой кармы" за её деятельность, уверена ясновидящая и регрессолог Аделина Панина. По мнению экстрасенса, если в основе деятельности человека лежит обман, то конечный результат очевиден.

"Карма настигла Елену... Если ты начинаешь своё дело с такого глубокого обмана, ты рано или поздно придёшь к результату некой быстрой кармы. То, что сейчас пожинаются плоды Еленой, — это всё логично", — сказала она в беседе с сайтом MK.ru.

Кроме этого, в криминальной истории "королевы марафонов" имели место зависть, претензии и предательство. По мнению собеседницы издания, обойтись так с блогершей могли её сотрудники, а также создатели материалов, которые, как считается, воровала Блиновская.