У ВСУ может быть до 40 пусковых установок ЗРК Patriot, пишут СМИ
ТАСС: Украина может располагать пятью батареями Patriot
Украина может располагать пятью батареями американских систем ПВО Patriot. В каждой из них — до восьми пусковых установок. При этом в каждой установке — четыре ракеты.
"Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot", — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.
Напомним, именно из ЗРК Patriot, согласно выводам экспертизы, сбили российский Ил-76 в Белгородской области. Более того, выяснили СМИ, навести ракеты могли граждане США. Страшная трагедия произошла 24 января, на борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. На Украине сразу взяли ответственность на себя, однако позднее попытались отыграть назад. Возбуждено уголовное дело о теракте, личности всех солдат ВСУ, погибших в катастрофе, установлены. Президент России Владимир Путин признавался, что не знает, зачем Киев пошёл на это, и призывал к международному расследованию.
ТАСС / dpa / Sebastian Kahnert