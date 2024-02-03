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3 февраля, 08:57

У ВСУ может быть до 40 пусковых установок ЗРК Patriot, пишут СМИ

ТАСС: Украина может располагать пятью батареями Patriot

Украина может располагать пятью батареями американских систем ПВО Patriot. В каждой из них — до восьми пусковых установок. При этом в каждой установке — четыре ракеты.

"Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot", — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.

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Напомним, именно из ЗРК Patriot, согласно выводам экспертизы, сбили российский Ил-76 в Белгородской области. Более того, выяснили СМИ, навести ракеты могли граждане США. Страшная трагедия произошла 24 января, на борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. На Украине сразу взяли ответственность на себя, однако позднее попытались отыграть назад. Возбуждено уголовное дело о теракте, личности всех солдат ВСУ, погибших в катастрофе, установлены. Президент России Владимир Путин признавался, что не знает, зачем Киев пошёл на это, и призывал к международному расследованию.

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ТАСС / dpa / Sebastian Kahnert

Матвей Константинов
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