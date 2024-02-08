СК РФ установил командиров ВСУ, приказавших ударить по Лисичанску

Следственный комитет РФ установил украинских командиров, отдавших приказ об ударе по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно, трагедия была устроена руками 107-й реактивной бригады ВСУ.

"Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время Е. Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.