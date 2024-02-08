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8 февраля, 10:09

СК РФ установил командиров ВСУ, приказавших ударить по Лисичанску

Следственный комитет РФ установил украинских командиров, отдавших приказ об ударе по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно, трагедия была устроена руками 107-й реактивной бригады ВСУ.

"Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время Е. Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Постпред РФ Лукашевич назвал обстрел ВСУ Лисичанска признаком агонии Киева
Постпред РФ Лукашевич назвал обстрел ВСУ Лисичанска признаком агонии Киева

Напомним, страшная трагедия потрясла Лисичанск 3 февраля: ВСУ ударили по пекарне с мирными гражданами, в результате чего погибло 28 человек. Среди них оказались беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле назвали атаку чудовищным терактом. Также обстрел осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам постоянного представителя России при всемирной организации Василия Небензи, ВСУ намеренно выбрали место и время для удара.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Madeleine Kelly

Матвей Константинов
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