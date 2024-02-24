Глава МИД Люксембурга назвал чествование украинского нациста в Канаде ошибкой
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert
Чествование украинского нациста Ярослава Гунько в канадском парламенте было ошибкой. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, общаясь с прессой после заседания Генассамблеи ООН.
"Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. <...> Они не знали, по крайней мере они так говорят, всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться как то, что мы все теперь нацисты", — сказал министр.
По его словам, ошибочно считать, что все немцы были нацистами и что все украинцы нацисты, а Россию нужно от нацизма защищать. Беттель полагает, что сегодня нацистов в Киеве больше нет.
Как писал Life.ru, имя бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько стало известным в сентябре 2023 года, после того как Трюдо, Зеленский и члены канадского парламента приветствовали его бурными овациями в здании законодательного органа. Скандал вынудил спикера Палаты общин Энтони Рота принести извинения и сложить полномочия. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил Гунько приглашение. СК РФ заочно обвинил ветерана СС в геноциде, МВД подало его в розыск, а МИД направил в Оттаву документы, необходимые для выдачи Гунько. 13 февраля стало известно, что канадские власти отказали в этом запросе, аргументировав решение отсутствием соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией.