Глава МИД Люксембурга назвал чествование украинского нациста в Канаде ошибкой

Чествование украинского нациста Ярослава Гунько в канадском парламенте было ошибкой. Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, общаясь с прессой после заседания Генассамблеи ООН.

"Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. <...> Они не знали, по крайней мере они так говорят, всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться как то, что мы все теперь нацисты", — сказал министр.