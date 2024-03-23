Опубликован список из 80 госпитализированных в больницы Москвы после теракта в "Крокусе"
Депздрав Москвы опубликовал список из 80 доставленных в больницы после теракта
Департамент здравоохранения Москвы продолжает информировать население по поводу пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В связи с произошедшей 22 марта трагедией ведомство опубликовало на своём официальном интернет-портале список из 80 человек, которые были доставлены в столичные медицинские учреждения после стрельбы в концертном зале.
Также сообщается о том, насколько актуален этот документ. Предоставленные в нём сведения соответствуют положению дел на 02:00 по московскому времени 23 марта. В то же время информации о состоянии госпитализированных в этом списке нет.
Помимо того, ситуацию со списками пострадавших прокомментировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как заявил глава российского Минздрава, общие списки пострадавших людей будут размещены на сайте МЧС России.
"Общие списки пациентов доступны на сайте МЧС и горячей линии. Сейчас они публикуются", — заявил Мурашко.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.
Life.ru