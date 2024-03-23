Опубликован список из 80 госпитализированных в больницы Москвы после теракта в "Крокусе"

Департамент здравоохранения Москвы продолжает информировать население по поводу пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В связи с произошедшей 22 марта трагедией ведомство опубликовало на своём официальном интернет-портале список из 80 человек, которые были доставлены в столичные медицинские учреждения после стрельбы в концертном зале.

Также сообщается о том, насколько актуален этот документ. Предоставленные в нём сведения соответствуют положению дел на 02:00 по московскому времени 23 марта. В то же время информации о состоянии госпитализированных в этом списке нет.

Помимо того, ситуацию со списками пострадавших прокомментировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как заявил глава российского Минздрава, общие списки пострадавших людей будут размещены на сайте МЧС России.