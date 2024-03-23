Путин пожелал пострадавшим в "Крокусе" выздоровления и поблагодарил медиков
Глава государства Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" выздоровления и передал благодарность медицинским работникам. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко приехали в больницу к пострадавшим в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"Мы с Михаилом Альбертовичем Мурашко доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам", — поделилась Голикова.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.
Life.ru / Павел Баранов