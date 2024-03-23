Путин пожелал пострадавшим в "Крокусе" выздоровления и поблагодарил медиков

Глава государства Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" выздоровления и передал благодарность медицинским работникам. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.