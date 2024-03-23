В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Жители Луганска несут цветы к храму в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В Луганске жители возлагают цветы в память о погибших в подмосковном "Крокус сити холле" возле местного храма в честь иконы Божией Матери "Умиление". Кадрами делится информационное агентство города.

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Постамент памятника Богородице уже усыпан гвоздиками. Также горожане приносят поминальные записки и зажигают траурные свечи. Дети оставляют игрушки в память о сверстниках, погибших в результате страшной террористической атаки.