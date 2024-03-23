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Жители Луганска несут цветы к храму в память о жертвах теракта в "Крокусе"

23 марта, 11:07
В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители возлагают цветы в память о погибших в подмосковном "Крокус сити холле" возле местного храма в честь иконы Божией Матери "Умиление". Кадрами делится информационное агентство города.

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В Луганске жители несут цветы и свечи к местному храму. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Постамент памятника Богородице уже усыпан гвоздиками. Также горожане приносят поминальные записки и зажигают траурные свечи. Дети оставляют игрушки в память о сверстниках, погибших в результате страшной террористической атаки.

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Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы. Один из задержанных признался, что задание об убийстве получил от неких кураторов через Интернет, предложивших ему 500 тысяч рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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