Президент Узбекистана решительно осудил кровавый теракт в "Крокусе"
Более 100 человек погибли в результате теракта в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который решительным образом осудил теракт в подмосковном "Крокусе" и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сказано в телеграм-канале Кремля.
"Шавкат Мирзиёев решительно осудил кровавый террористический акт в "Крокус сити холле", выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в тексте.
Также политики выразили намерение продолжать тесное сотрудничество по вопросам предотвращения террористических атак и розыска преступников.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил у кураторов в Сети.