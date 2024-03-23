Президент Узбекистана решительно осудил кровавый теракт в "Крокусе" 23 марта, 11:09 Более 100 человек погибли в результате теракта в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который решительным образом осудил теракт в подмосковном "Крокусе" и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сказано в телеграм-канале Кремля.

"Шавкат Мирзиёев решительно осудил кровавый террористический акт в "Крокус сити холле", выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в тексте.

Также политики выразили намерение продолжать тесное сотрудничество по вопросам предотвращения террористических атак и розыска преступников.

Авторы Татьяна Миссуми