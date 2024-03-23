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23 марта, 14:37
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МЧС опубликовало новый список с именами 13 погибших во время теракта в "Крокусе"

Новый список погибших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" появился на официальном портале МЧС России в дополнение к списку Минздрава.

"Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", — говорится в сообщении ведомства. В нём пока 13 фамилий:

  1. Телицын
  2. Волкова Наталия Владимировна
  3. Волкова Анна Владимировна
  4. Дорофеева Екатерина Геннадиевна
  5. Дорофеев Павел Николаевич
  6. Масленникова Ирина Ивановна
  7. Бойко Татьяна Сергеевна
  8. Новосёлова Мария Львовна
  9. Новосёлова Екатерина Павловна
  10. Смоляков
  11. Баклемышев Александр Борисович
  12. Гусейнов Вугар Оглы
  13. Павлютенков Михаил
По ту сторону провода: Кто стоит за исполнителями теракта в "Крокус сити холле"
По ту сторону провода: Кто стоит за исполнителями теракта в "Крокус сити холле"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Ранее СК РФ сообщал о 133 погибших. По неофициальной информации, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались сбежать на Украину. Машину преступников задержали в Брянской области. Один из задержанных признался, что пошёл на массовое убийство за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.

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Life.ru

Александра Мышляева
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