МЧС опубликовало новый список с именами 13 погибших во время теракта в "Крокусе"

Новый список погибших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" появился на официальном портале МЧС России в дополнение к списку Минздрава.

"Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", — говорится в сообщении ведомства. В нём пока 13 фамилий: