МЧС опубликовало новый список с именами 13 погибших во время теракта в "Крокусе"
Новый список погибших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" появился на официальном портале МЧС России в дополнение к списку Минздрава.
"Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", — говорится в сообщении ведомства. В нём пока 13 фамилий:
- Телицын
- Волкова Наталия Владимировна
- Волкова Анна Владимировна
- Дорофеева Екатерина Геннадиевна
- Дорофеев Павел Николаевич
- Масленникова Ирина Ивановна
- Бойко Татьяна Сергеевна
- Новосёлова Мария Львовна
- Новосёлова Екатерина Павловна
- Смоляков
- Баклемышев Александр Борисович
- Гусейнов Вугар Оглы
- Павлютенков Михаил
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Ранее СК РФ сообщал о 133 погибших. По неофициальной информации, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались сбежать на Украину. Машину преступников задержали в Брянской области. Один из задержанных признался, что пошёл на массовое убийство за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.
Life.ru