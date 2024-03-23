T-Killah и Жасмин сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"
Обложка © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / t_killah, jasmin
Российские артисты T-Killah и Жасмин сдали кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Помимо слов соболезнования они решили оказать реальную поддержку раненым.
"Потрясены трагедией в "Крокусе", помогаем чем можем. С утра сдали кровь с ребятами их команды", — подписал фото из центра сдачи крови T-Killah в Instagram*.
В донорской акции также поучаствовала певица Жасмин. Кроме того, она призвала и других граждан не оставаться в стороне.
"Моя команда поехала сдавать кровь. Очень много людей отозвалось по ранее указанным адресам. Важно: основные центры переполнены. Поэтому волонтёры просят приезжать по дополнительным адресам или в будние дни", — рассказала певица на своей странице в соцсети.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов начала стрельбу в красногорском комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник". После этого боевики залили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 133 погибших, по информации из неофициальных источников, количество жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что согласился на преступление за 500 тысяч рублей. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура.
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