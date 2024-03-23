T-Killah и Жасмин сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Российские артисты T-Killah и Жасмин сдали кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Помимо слов соболезнования они решили оказать реальную поддержку раненым.

"Потрясены трагедией в "Крокусе", помогаем чем можем. С утра сдали кровь с ребятами их команды", — подписал фото из центра сдачи крови T-Killah в Instagram*.

В донорской акции также поучаствовала певица Жасмин. Кроме того, она призвала и других граждан не оставаться в стороне.

"Моя команда поехала сдавать кровь. Очень много людей отозвалось по ранее указанным адресам. Важно: основные центры переполнены. Поэтому волонтёры просят приезжать по дополнительным адресам или в будние дни", — рассказала певица на своей странице в соцсети.