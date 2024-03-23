Абрамченко: Заказчиков и исполнителей теракта в "Крокусе" нельзя считать людьми

Заказчики и исполнители теракта в "Крокусе" не могут считаться людьми. Об этом в своём телеграм-канале заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Задумавшие и совершившие такое не могут считаться людьми. Скорбим вместе с вами", — обратилась зампред правительства к родным и близким погибших и пострадавших.