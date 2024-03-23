Абрамченко: Заказчиков и исполнителей теракта в "Крокусе" нельзя считать людьми
Стихийный мемориал памяти жертв теракта в "Крокусе" в подмосковном Красногорске. Обложка © Life.ru
Заказчики и исполнители теракта в "Крокусе" не могут считаться людьми. Об этом в своём телеграм-канале заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
"Задумавшие и совершившие такое не могут считаться людьми. Скорбим вместе с вами", — обратилась зампред правительства к родным и близким погибших и пострадавших.
Абрамченко также выразила соболезнования в связи с этим чудовищным нападением.
Накануне, 22 марта, вооружённые террористы зашли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске и открыли огонь по посетителям. Затем боевики облили сиденья бензином и подожгли помещение. Следственный комитет России сегодня днём сообщил о 133 жертвах теракта. В то же время, согласно неофициальной информации, количество убитых достигает 143, свыше 120 человек пострадали. На данный момент задержано 11 подозреваемых, среди которых четверо террористов. Они пытались покинуть Россию и сбежать на Украину, но автомобиль беглецов задержали в Брянской области вблизи границы. Один из задержанных признался, что совершил преступление ради награды в 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимных заказчиков в Сети. Оружие террористы, по словам одного из них, выбросили по дороге.