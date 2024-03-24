Семья из ДНР попала под обстрел террористов в "Крокусе"

Пушилин сообщил о семье из Харцызска, оказавшейся в момент теракта в "Крокусе"

Во время террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" находилась семейная пара из Харцызска (ДНР). Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

"Стало известно, что на концерте в "Крокусе" была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску", — написал Пушилин.