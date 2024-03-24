Семья из ДНР попала под обстрел террористов в "Крокусе"
Пушилин сообщил о семье из Харцызска, оказавшейся в момент теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Во время террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" находилась семейная пара из Харцызска (ДНР). Об этом рассказал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.
"Стало известно, что на концерте в "Крокусе" была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску", — написал Пушилин.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. Силовики задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.