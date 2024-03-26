В Кремле заявили, что до конца следствия власти РФ не могут говорить о связях напавших на "Крокус"
Песков: Власти РФ пока не могут что-то утверждать о связях напавших на "Крокус"
Российские власти не могут что-то утверждать о связях террористов, атаковавших "Крокус", так как сейчас ещё идёт следствие. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно сказать как угодно, это могут позволить себе обозреватели и аналитики, но, пока идёт следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счёт", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Вместе с тем он посоветовал внимательно ознакомиться с заявлениями российского лидера Владимира Путина о произошедшей трагедии. Присутствующие на брифинге журналисты также задали Пескову вопрос о том, могут ли совершившие теракт боевики быть связаны с украинским руководством, во главе которого стоит еврей. На это представитель Кремля сказал, что во главе киевского режима "стоит своеобразный еврей", напомнив, что Владимир Зеленский проявляет симпатии к националистическому духу, который уже пропитал всё руководство Украины.
Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под арест заключили троих соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших боевикам автомобиль, использованный в тот страшный вечер. А сегодня, 26 марта, избирали меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды. Как стало известно, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая.
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