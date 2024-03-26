В Кремле заявили, что до конца следствия власти РФ не могут говорить о связях напавших на "Крокус"

Российские власти не могут что-то утверждать о связях террористов, атаковавших "Крокус", так как сейчас ещё идёт следствие. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно сказать как угодно, это могут позволить себе обозреватели и аналитики, но, пока идёт следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счёт", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.