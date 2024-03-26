Личная обида: Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачёва упорно отмалчивается о трагедии в "Крокусе"
Адвокат Алёшкин: Пугачёва может молчать о "Крокусе" из-за личной обиды
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Отрешённость Аллы Пугачёвой от событий в родной стране и, в частности, нежелание выражать слова сочувствия в связи со страшным терактом в "Крокусе" могут быть связаны с личной обидой. Об этом заявил звёздный адвокат Андрей Алёшкин.
"Пугачёва может находиться в кризисе своего возраста. Отрешённость от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а её последняя песня является прощальной", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".
Юрист отметил, что такое поведение Примадонны не может не вызывать сожаление, ведь российское общество сейчас пребывает в большом горе. Он отметил, что артист, несмотря на противоречия, должен быть вместе с аудиторией.
Ранее уже сообщалось, что пользователи одной из социальных сетей ополчились против Аллы Пугачёвой. Примадонна не стала высказываться о страшном теракте в "Крокус сити холле", зато посочувствовала "ужасу", приключившемуся с украинской певицей Натальей Могилевской: ей пришлось из-за хлопков прервать концерт в Кривом Роге Днепропетровской области.
Напомним, 22 марта в Красногорске произошёл теракт: четверо вооружённых боевиков ворвались в "Крокус сити холл", где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. Напавшие на автомобиле скрылись в направлении Украины, однако вскоре были задержаны в Брянской области. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Уже 24 марта напавших отправили в СИЗО, а на следующий день под стражей оказались трое соучастников террористов. Сегодня, 26 марта, суд также арестовал восьмого фигуранта — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.