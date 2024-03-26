Личная обида: Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачёва упорно отмалчивается о трагедии в "Крокусе"

Отрешённость Аллы Пугачёвой от событий в родной стране и, в частности, нежелание выражать слова сочувствия в связи со страшным терактом в "Крокусе" могут быть связаны с личной обидой. Об этом заявил звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

"Пугачёва может находиться в кризисе своего возраста. Отрешённость от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а её последняя песня является прощальной", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Юрист отметил, что такое поведение Примадонны не может не вызывать сожаление, ведь российское общество сейчас пребывает в большом горе. Он отметил, что артист, несмотря на противоречия, должен быть вместе с аудиторией.