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27 марта, 12:48
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Французская журналистка восхитилась терактом в "Крокусе"

Известная французская журналистка Анн Нива осталась в полном восторге от теракта в подмосковном "Крокусе". Она заявила, что подобные действия были смелым шагом со стороны Украины. Своими действиями боевики, по словам журналистки, показали всему миру "мастерство".

Французская журналистка выразила восхищение терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Пул №3

"Если это было делом рук украинцев, то это абсолютно мастерский ход", — сказала Нива в эфире телеканала LCI.

Она также подчеркнула, что не говорит о причастности Киева к произошедшему, но при этом добавила, что если это всё-таки сделали украинцы, то это было "феноменально".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил России укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом. Об этом он заявил, комментируя теракт в "Крокусе".

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"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.

Обложка ©

TACC / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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