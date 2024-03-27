Французская журналистка восхитилась терактом в "Крокусе"

Известная французская журналистка Анн Нива осталась в полном восторге от теракта в подмосковном "Крокусе". Она заявила, что подобные действия были смелым шагом со стороны Украины. Своими действиями боевики, по словам журналистки, показали всему миру "мастерство".

Французская журналистка выразила восхищение терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Пул №3

"Если это было делом рук украинцев, то это абсолютно мастерский ход", — сказала Нива в эфире телеканала LCI.

Она также подчеркнула, что не говорит о причастности Киева к произошедшему, но при этом добавила, что если это всё-таки сделали украинцы, то это было "феноменально".