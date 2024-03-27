Москвичи усыпали цветами машину соседей, погибших при теракте в "Крокусе"
Жители Внукова несут цветы к автомобилю пары, погибшей при теракте в "Крокусе"
Вугар Гусейнов и его супруга Лилит, погибшие во время теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / Mash
В Москве жители района Внуково стали приносить цветы к машине Вугара Гусейнова и его супруги Лилит, которые погибли в теракте в "Крокусе". Об этом сообщила знакомая семьи Ольга Стройнова.
Вугар Гусейнов пытается помочь испугавшимся людям во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Mash
"Я жила в четвёртом подъезде, они жили в первом. Про Вугара могу сказать, что это был замечательный человек, который был душой компании, всегда всех поддерживал. Всегда всем помогал, никого никогда не обижал, не сделал никогда никому ничего плохого, всегда был зачинщиком устроить шашлыки, поехать куда-то. Был душой компании, отличным человеком, прекрасным семьянином. Большая семья у них", — подчеркнула знакомая погибшей семьи в беседе с "Газетой.ru".
Женщина добавила, что знала Лилит не так хорошо, но назвала её замечательной девочкой, немного моложе мужа. У пары остался ребёнок полутора лет, оба они работали в аэропорту Внуково. Цветы начали появляться 23 марта, их несут до сих пор. Стройнова пояснила, что положила на машину фотографию супругов в рамочке.
По информации Mash, семья пыталась эвакуироваться вместе с остальными, но наткнулась на группу террористов. В этот момент Гусейнов стал делать баррикады из барных столиков, чтобы спасти испугавшихся людей. Этот момент попал на видео одного из очевидцев теракта — на кадрах мужчина в зелёной куртке. К сожалению, Гусейнов вместе с супругой не успел покинуть зал.
Напомним, страшная трагедия произошла в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков ворвались в здание, где ожидался концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Нападавших задержали на территории Брянской области, они намеревались попасть на Украину. По последним сведениям, на счету нападавших 140 жизней и 360 пострадавших. Уже 24 марта террористов заключили под стражу. В деле есть и другие фигуранты. Так, на следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников нападавших, а 26 марта — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов. После теракта у "Крокуса" появились номерки от гардероба тех, кто пришёл на концерт 22 марта.