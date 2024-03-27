Москвичи усыпали цветами машину соседей, погибших при теракте в "Крокусе"

В Москве жители района Внуково стали приносить цветы к машине Вугара Гусейнова и его супруги Лилит, которые погибли в теракте в "Крокусе". Об этом сообщила знакомая семьи Ольга Стройнова.

Вугар Гусейнов пытается помочь испугавшимся людям во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Mash

"Я жила в четвёртом подъезде, они жили в первом. Про Вугара могу сказать, что это был замечательный человек, который был душой компании, всегда всех поддерживал. Всегда всем помогал, никого никогда не обижал, не сделал никогда никому ничего плохого, всегда был зачинщиком устроить шашлыки, поехать куда-то. Был душой компании, отличным человеком, прекрасным семьянином. Большая семья у них", — подчеркнула знакомая погибшей семьи в беседе с "Газетой.ru".

Женщина добавила, что знала Лилит не так хорошо, но назвала её замечательной девочкой, немного моложе мужа. У пары остался ребёнок полутора лет, оба они работали в аэропорту Внуково. Цветы начали появляться 23 марта, их несут до сих пор. Стройнова пояснила, что положила на машину фотографию супругов в рамочке.