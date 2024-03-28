В США заявили, что "маньячка" Нуланд имеет прямое отношение к теракту в "Крокусе"

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может иметь отношение к теракту в "Крокус сити холле", следует из заявления американского комика и публициста Джимми Дора. По его данным, именно эта "маньячка-геноцидщица" организовала страшную провокацию и в связи с этим покинула свой пост.

"Мне рассказали, что одна из причин, по которой она покинула пост, — то, что она спланировала всё это. Эту провокацию в отношении России", — сказал политический обозреватель в видео на YouTube-канале.