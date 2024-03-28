В США заявили, что "маньячка" Нуланд имеет прямое отношение к теракту в "Крокусе"
Публицист Дор: "Маньячку" Нуланд уволили за организацию теракта в "Крокусе"
"Крокус сити холл" в Красногорске вечером 22 марта. Обложка © Life.ru
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может иметь отношение к теракту в "Крокус сити холле", следует из заявления американского комика и публициста Джимми Дора. По его данным, именно эта "маньячка-геноцидщица" организовала страшную провокацию и в связи с этим покинула свой пост.
"Мне рассказали, что одна из причин, по которой она покинула пост, — то, что она спланировала всё это. Эту провокацию в отношении России", — сказал политический обозреватель в видео на YouTube-канале.
Виктория Нуланд считается архитектором Майдана 2014 года на Украине. Так, 11 декабря 2013 года она посетила Киев, где встретилась с участниками антиправительственных протестов и, в частности, угостила их печеньем. Из-за этого дипломат стала особенно известна по мему "печеньки Госдепа". Кроме того, Нуланд отметилась своей русофобией. Об отставке "главного буревестника трагических событий" стало известно 5 марта.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске — столице Подмосковья — произошёл страшный теракт: четверо вооружённых боевиков ворвались в "Крокус сити холл", где в ожидании концерта собрались фанаты рок-группы "Пикник", и открыли огонь. Далее нападавшие подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области направлявшимися к российско-украинской границе. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек. Как сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, из больниц выписано 90 человек, ещё 74 остаются под наблюдением врачей. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО, однако в деле есть и другие фигуранты — отец и сын, продавшие террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё главарю банды. Их также заключили под стражу.