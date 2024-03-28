Названы два важных тезиса Путина в ходе посещения центра боевого применения в Торжке

Президент России Владимир Путин во время посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны страны в Тверской области подчеркнул, что, как только нашу страну захватят деструктивные мысли о "своих и чужих", она будет развалена. На это внимание обратил профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета, политолог Анатолий Гагарин.

"Учитывая тот факт, что у нас на территории страны проживает 190 этносов, и малых, и больших, наш опыт создания и сохранения межнационального и межконфессионального согласия является огромной ценностью и конкурентным преимуществом, особенно значимым в условиях строительства многополярного мира. Президент сказал, что если начнём реализовывать эти деструктивные мысли, то мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ", — сказал специалист в беседе с Life.ru.

В этих словах президента, как отметил политолог, отражается весь опыт истории нашей страны, как трагический, так и позитивный. Сегодня представители всех народов РФ защищают интересы своей страны в зоне спецоперации. В частности, многонациональные коллективы, добавил Гагарин, демонстрируют многочисленные примеры героизма и взаимовыручки.