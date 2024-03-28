Названы два важных тезиса Путина в ходе посещения центра боевого применения в Торжке
Политолог Гагарин назвал важные тезисы Путина в ходе общения с военными в Торжке
Путин в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ. Обложка © TACC / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин во время посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны страны в Тверской области подчеркнул, что, как только нашу страну захватят деструктивные мысли о "своих и чужих", она будет развалена. На это внимание обратил профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета, политолог Анатолий Гагарин.
"Учитывая тот факт, что у нас на территории страны проживает 190 этносов, и малых, и больших, наш опыт создания и сохранения межнационального и межконфессионального согласия является огромной ценностью и конкурентным преимуществом, особенно значимым в условиях строительства многополярного мира. Президент сказал, что если начнём реализовывать эти деструктивные мысли, то мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ", — сказал специалист в беседе с Life.ru.
В этих словах президента, как отметил политолог, отражается весь опыт истории нашей страны, как трагический, так и позитивный. Сегодня представители всех народов РФ защищают интересы своей страны в зоне спецоперации. В частности, многонациональные коллективы, добавил Гагарин, демонстрируют многочисленные примеры героизма и взаимовыручки.
Кроме того, Путин, общаясь с военными в Торжке, обратил внимание на попытки НАТО раскручивать мнимую угрозу со стороны Москвы, для того чтобы запугать собственных граждан. Главной целью этих вбросов, по мнению политолога, является получение согласия на бесконтрольное увеличение военной поддержки Киева и новых финансовых вливаний в оборонно-промышленный комплекс. Всё это, как подчеркнул собеседник Life.ru, напоминает "трюк профессиональных воров, которые с помощью страха или отвлечения внимания вытаскивают кошельки у обманутых обывателей".
Напомним, вчера, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Визит он начал с осмотра Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области, а также с губернатором Игорем Руденей. Кроме того, глава государства посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России, где ему показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ. Также президент пообщался с лётчиками и оценил на "отлично" их работу в зоне спецоперации.