Глава Минздраве раскрыл, сколько пострадавших от теракта в "Крокусе" остаются в больницах
Мурашко: 98 пострадавших от теракта в "Крокусе" выписаны из больниц
98 пострадавших во время террористической атаки на красногорский Crocus City Hall уже выписаны из больниц. Состояние ещё 19 улучшается, их тоже вскоре отпустят домой. Об этом журналистам рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. <…> 19 человек готовятся к выписке в ближайшие дни с улучшением состояния", — сказал он.
При этом в больницах в Москве и Подмосковье остаются 69 пострадавших в "Крокусе". Министр добавил, что врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжёлое.
Напомним, 22 марта террористы, вооружённые автоматами, ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, ожидавшим начала выступления группы "Пикник", после чего подожгли здание. Согласно последней информации, жертвами трагедии стали 143 человека, а количество пострадавших возросло до 382 человек. По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов и трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.
Life.ru