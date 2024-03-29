Глава Минздраве раскрыл, сколько пострадавших от теракта в "Крокусе" остаются в больницах

98 пострадавших во время террористической атаки на красногорский Crocus City Hall уже выписаны из больниц. Состояние ещё 19 улучшается, их тоже вскоре отпустят домой. Об этом журналистам рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. <…> 19 человек готовятся к выписке в ближайшие дни с улучшением состояния", — сказал он.