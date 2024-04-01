Бастрыкин вновь запросил доклад о расследовании дел после ЧП на руднике "Пионер"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании дел, возбуждённых в связи с обрушением породы в шахте рудника "Пионер" в Приамурье.
"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Амурской области Белянского С.Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Напомним, что обвал на руднике "Пионер" в Приамурье произошёл 18 марта. В это время под землёй находилось 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения, однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. 1 апреля спасательную операцию прекратили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он заключён под стражу. Задержаны также главный инженер рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.
Telegram / Василий Орлов