Депутат после теракта в "Крокусе" заявил о планах врагов РФ открыть второй фронт внутри страны

Организаторы теракта в подмосковном "Крокусе" рассчитывали посеять межнациональную смуту в России. Такое заявление сделал депутат Госсовета Республики Татарстан, доброволец СВО Эдуард Шарафиев.

Он призвал наказать исполнителей и заказчиков теракта, но отметил, что достать последних будет весьма непросто. По мнению Шарафиева, в таком случае их нужно ликвидировать без всякого суда и следствия и Россия на это "имеет полное право". Как подчеркнул парламентарий, по факту наша страна сейчас находится в состоянии войны со всем Коллективным Западом.

"Мы находимся в прямом противостоянии, военном противостоянии, и здесь все методы хороши и все методы оправданны. Нам навязывают второй фронт. И теракт, который был совершён, он на что нацелен? <...> Именно подорвать и столкнуть нас на почве вероисповедания. У нас страна многонациональная и многоконфессиональная", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".