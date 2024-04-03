Депутат после теракта в "Крокусе" заявил о планах врагов РФ открыть второй фронт внутри страны
Депутат Шарафиев: Враги хотят подорвать Россию на почве вероисповедания
Организаторы теракта в подмосковном "Крокусе" рассчитывали посеять межнациональную смуту в России. Такое заявление сделал депутат Госсовета Республики Татарстан, доброволец СВО Эдуард Шарафиев.
Он призвал наказать исполнителей и заказчиков теракта, но отметил, что достать последних будет весьма непросто. По мнению Шарафиева, в таком случае их нужно ликвидировать без всякого суда и следствия и Россия на это "имеет полное право". Как подчеркнул парламентарий, по факту наша страна сейчас находится в состоянии войны со всем Коллективным Западом.
"Мы находимся в прямом противостоянии, военном противостоянии, и здесь все методы хороши и все методы оправданны. Нам навязывают второй фронт. И теракт, который был совершён, он на что нацелен? <...> Именно подорвать и столкнуть нас на почве вероисповедания. У нас страна многонациональная и многоконфессиональная", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".
Шарафиев добавил, что все коренные народы должны быть заинтересованы в том, чтобы наша страна была мирной и свободной. В противном случае, если врагам удастся столкнуть нас лбами, первыми пострадают как раз таки традиционные национальности РФ.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числится более 550 человек. Напавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела.
TACC / AP