Правительство Оренбуржья опровергло данные о 66 пострадавших при паводке

Распространяемая рядом СМИ информация о 66 пострадавших в результате паводка в Орске не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Правительства Оренбургской области. Также власти опровергли данные об увеличении числа погибших.

"И никаких четырёх погибших у нас нет. Это только два человека, которые были обнаружены при патрулировании. Их смерти, как уже установлено экспертизой, никак не связаны с паводковыми явлениями", — сказал собеседник ТАСС.