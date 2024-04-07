Правительство Оренбуржья опровергло данные о 66 пострадавших при паводке
Улицы Орска после прорыва дамбы. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Распространяемая рядом СМИ информация о 66 пострадавших в результате паводка в Орске не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Правительства Оренбургской области. Также власти опровергли данные об увеличении числа погибших.
"И никаких четырёх погибших у нас нет. Это только два человека, которые были обнаружены при патрулировании. Их смерти, как уже установлено экспертизой, никак не связаны с паводковыми явлениями", — сказал собеседник ТАСС.
Пострадало в результате разгула стихии 18 человек, они подхватили кишечную инфекцию. Как отметили в телеграм-канале правительства региона, их состояние не вызывает опасений.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. Как отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, паводок стал самым сильным за историю региона. Известно о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. Жителей затопленных районов эвакуируют, в эту зону попадают всё новые улицы. Тем временем в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В оперативных службах опасаются, что зона подтопления может увеличиться. Ситуация, подчёркивают власти, развивается по наихудшему сценарию, в зоне подтопления — более 6,5 тысячи домов.