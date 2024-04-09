Бортников: Киев совершает преступления в РФ с участием террористов из подполья

Киев совершает варварские преступления в России с участием террористов из подполья, доказательством тому является теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья", — указал глава ФСБ на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По словам Бортникова, свидетельством этому является теракт в "Крокусе" с многочисленными жертвами среди гражданского населения.