Бортников: Киев совершает преступления в РФ с участием террористов из подполья
Киев совершает варварские преступления в России с участием террористов из подполья, доказательством тому является теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья", — указал глава ФСБ на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
По словам Бортникова, свидетельством этому является теракт в "Крокусе" с многочисленными жертвами среди гражданского населения.
В Москве 9 апреля прошло заседание НАК, на котором обсуждались вопросы антитеррористической защищённости объектов, задействованных для обеспечения СВО и снабжения новых субъектов России.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. СК выявил связь нападавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. Позднее Бортников подтвердил украинский след в деле по теракту.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров