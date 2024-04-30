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30 апреля, 13:15

Ветераны сборной РФ по футболу выиграли турнир памяти погибших в "Крокусе"

Сборная Союза ветеранов футбола России одержала победу в турнире памяти погибших в страшном теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Об этом говорится в официальном аккаунте Российского футбольного союза.

Ветераны сборной РФ по футболу выиграли турнир памяти погибших в "Крокусе". Видео © Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Турнир памяти жертв теракта, который РФС организовал совместно с Союзом ветеранов футбола России в манеже Академии "Динамо", прошёл в формате одного круга, команды сыграли друг с другом по одному разу. В нём приняли участие сборные Союза ветеранов футбола, врачей, силовых структур и СМИ. За каждую команду выступили шесть полевых игроков и один вратарь. Тайм длился десять минут.

До игры ветераны возложили цветы у стихийного мемориала около "Крокуса", а перед самими соревнованиями почтили память погибших минутой молчания. Кстати, на форме каждой из команд были изображены журавли.

"Егор Титов попал в перекладину, мастерски отдал передачу и забил. Сборная Союза ветеранов футбола России уверенно выиграла два матча подряд в рамках Турнира памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", — говорится в телеграм-канале РФС.

Второе место заняла команда силовых структур "Динамо", третье — сборная врачей. Четвёртой стала команда "РФС Медиа".

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Как уже рассказывал Life.ru, сегодня, на 40-й день со дня трагедии, которая произошла в "Крокус сити холле", у мемориала прошла панихида в память о погибших. Подмосковный губернатор сообщил, что россияне собрали для пострадавших и семей погибших 1,6 млрд.

Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание концертного зала, открыли огонь и устроили пожар. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо нападавших, а также их пособники. Всего по делу проходит 12 человек.

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Telegram / РФС | Российский футбольный союз

Николь Вербер
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