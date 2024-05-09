В Германии шпица Лукашенко назвали отвлекающим манёвром на параде в Москве

Шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в статье для издания Bild. По его мнению, собака якобы должна была переключить внимание от "нехватки" иностранных гостей на мероприятии.

Шпиц Лукашенко Умка на Параде Победы в Москве. Видео © Life.ru

Журналист считает, что российские СМИ намеренно сделали из Умки звезду парада. При этом, утверждает Репке, питомец Лукашенко выглядел "не совсем счастливым" из-за непогоды в российской столице.