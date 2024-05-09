В Германии шпица Лукашенко назвали отвлекающим манёвром на параде в Москве
Bild: Шпиц Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве
Шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в статье для издания Bild. По его мнению, собака якобы должна была переключить внимание от "нехватки" иностранных гостей на мероприятии.
Шпиц Лукашенко Умка на Параде Победы в Москве. Видео © Life.ru
Журналист считает, что российские СМИ намеренно сделали из Умки звезду парада. При этом, утверждает Репке, питомец Лукашенко выглядел "не совсем счастливым" из-за непогоды в российской столице.
Как сообщал Life.ru, Лукашенко сегодня пришёл на парад с Умкой. В белорусской делегации рассказали журналистам, что пушистик уже не первый раз присутствует на подобных мероприятиях, поэтому его даже не держат на поводке.
Умка — верный спутник Лукашенко, который в последнее время практически всегда сопровождает политика. Впервые шпиц появился вместе с президентом Белоруссии 25 апреля 2020 года во время поездки на субботник в Гомельскую область. После пса заметили на интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Шпиц был рядом с президентом Белоруссии на крещенских купаниях, на саммите ОДКБ, на трибунах болел за команду Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в хоккейном матче в Санкт-Петербурге. Кроме того, пёс сопровождал политика в рабочей поездке в Северную столицу в октябре 2022-го. За это время пушистый белоснежный питомец успел стать любимцем публики.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также парад посетили президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Life.ru