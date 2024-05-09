Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 16:14

В Германии шпица Лукашенко назвали отвлекающим манёвром на параде в Москве

Bild: Шпиц Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве

Шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал "отвлекающим манёвром" на Параде Победы в Москве. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в статье для издания Bild. По его мнению, собака якобы должна была переключить внимание от "нехватки" иностранных гостей на мероприятии.

Шпиц Лукашенко Умка на Параде Победы в Москве. Видео © Life.ru

Журналист считает, что российские СМИ намеренно сделали из Умки звезду парада. При этом, утверждает Репке, питомец Лукашенко выглядел "не совсем счастливым" из-за непогоды в российской столице.

Как сообщал Life.ru, Лукашенко сегодня пришёл на парад с Умкой. В белорусской делегации рассказали журналистам, что пушистик уже не первый раз присутствует на подобных мероприятиях, поэтому его даже не держат на поводке.

Умка — верный спутник Лукашенко, который в последнее время практически всегда сопровождает политика. Впервые шпиц появился вместе с президентом Белоруссии 25 апреля 2020 года во время поездки на субботник в Гомельскую область. После пса заметили на интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Шпиц был рядом с президентом Белоруссии на крещенских купаниях, на саммите ОДКБ, на трибунах болел за команду Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в хоккейном матче в Санкт-Петербурге. Кроме того, пёс сопровождал политика в рабочей поездке в Северную столицу в октябре 2022-го. За это время пушистый белоснежный питомец успел стать любимцем публики.

Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru
Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru

Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также парад посетили президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров