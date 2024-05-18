Путин поздравил Токаева с днём рождения и рассказал о визите в Китай

Президент Владимир Путин созвонился по телефону с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, чтобы лично поздравить его с днём рождения и рассказать о своих впечатлениях от поездки в Китай.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева с прошедшим 17 мая днём рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", — рассказали в Кремле.