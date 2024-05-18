Путин поздравил Токаева с днём рождения и рассказал о визите в Китай
Президент Владимир Путин с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Фото © Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Президент Владимир Путин созвонился по телефону с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, чтобы лично поздравить его с днём рождения и рассказать о своих впечатлениях от поездки в Китай.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева с прошедшим 17 мая днём рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", — рассказали в Кремле.
Главы государств подтвердили решимость и дальше укреплять российско-казахстанское союзничество и стратегическое партнёрство. Во время звонка Путин также поделился впечатлениями о визите к китайскому коллеге Си Цзиньпину в КНР.
Напомним, что самолёт Путина приземлился в аэропорту Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 17 мая Путин был в Харбине. Он принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посетил Харбинский политехнический университет, где пообщался со студентами.