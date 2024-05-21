Украина передумала бойкотировать Олимпиаду из-за России
Глава Минспорта Бедный: Украинские спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже
Украинские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил глава Министерства молодёжи и спорта страны Матвей Бедный.
"На этот раз для Украины Олимпиада — это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступает под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", — приводит слова чиновника "РБК-Украина".
Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что бойкотируют Олимпиаду из-за участия в ней российских и белорусских атлетов. При этом украинские власти боялись подпасть под санкции.
Также Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодёжи и спорта Украины призвали спортсменов из Незалежной доносить о нарушениях россиянами и белорусами нейтрального статуса во время Игр. А ещё Киев потребовал от российских участников ОИ письменно отказаться от Игр дружбы, которые пройдут в РФ в сентябре.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК ждёт всего около 40 спортсменов из России. При этом они не смогут участвовать в командных видах спорта. Приносить с собой атрибутику РФ запретили даже зрителям. Также МОК не разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Многие российские атлеты отказались ехать на Олимпиаду при таких условиях. Например, такое решение приняли гребцы и лучники. Между тем МОК сообщил о ещё одном запрете, который коснётся работников СМИ.
Shutterstock / FOTODOM