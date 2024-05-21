Украина передумала бойкотировать Олимпиаду из-за России

Украинские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил глава Министерства молодёжи и спорта страны Матвей Бедный.

"На этот раз для Украины Олимпиада — это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступает под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", — приводит слова чиновника "РБК-Украина".

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что бойкотируют Олимпиаду из-за участия в ней российских и белорусских атлетов. При этом украинские власти боялись подпасть под санкции.