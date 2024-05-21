Похороны главы МИД Ирана Абдоллахияна пройдут 23 мая в Тегеране
Хосейн Амир Абдоллахиян. Обложка © TACC / AP / Vahid Salemi
Похороны главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, погибшего при крушении вертолёта с президентом Эбрахимом Раиси, пройдут в четверг, 23 мая, в Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его данным, церемония прощания с министром состоится на площади перед зданием МИД в 09:00 по местному времени (08:30 по Москве), а похороны пройдут в 11:00 на территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима.
Ранее стало известно, что погибший глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси. Как пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах, министра посадили в президентский вертолёт в последний момент перед взлётом.
Хосейн Амир Абдоллахиян возглавлял МИД Ирана с 2021 года, сменив на этом посту Мохаммада Джавада Зарифа. До этого он работал замминистра иностранных дел, послом страны в Бахрейне и на других высоких должностях. Абдоллахияну было 60 лет.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. В Иране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. Также траур объявлен ещё в семи странах мира — Индии, Ираке, Ливане, Пакистане, Сирии, Таджикистане и Турции. Сегодня, 21 мая, тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе. Похоронят политика 23 мая в его родном городе Мешхеде.