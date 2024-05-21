Похороны главы МИД Ирана Абдоллахияна пройдут 23 мая в Тегеране

Похороны главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, погибшего при крушении вертолёта с президентом Эбрахимом Раиси, пройдут в четверг, 23 мая, в Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его данным, церемония прощания с министром состоится на площади перед зданием МИД в 09:00 по местному времени (08:30 по Москве), а похороны пройдут в 11:00 на территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима.

Ранее стало известно, что погибший глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси. Как пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах, министра посадили в президентский вертолёт в последний момент перед взлётом.