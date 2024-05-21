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Регион
21 мая, 19:17

Десятки тысяч жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Раиси

Десятки тысяч жителей города Кума во вторник, 21 мая, пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Толпы людей заполонили одну из площадей, практически не оставив свободного места.

Тысячи жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Telegram / snntv

На видео, которые публикуют местные телеканалы, запечатлена обстановка в священном для мусульман регионе, где сейчас находится траурная процессия. Машины с гробами направляются в мечеть Джамкаран.

Напомним, церемония прощания с Раиси проходит в несколько этапов в разных городах: 21 мая в Тебризе и Куме, 22 мая в Тегеране, 23 мая в Бирдженде. Потом тело политика отправят в его родной город Мешхед. Прощальную церемонию проведёт духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, делегацию от РФ возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Раиси выбрал для своего последнего полёта американский вертолёт, хотя обычно летал на российских
Раиси выбрал для своего последнего полёта американский вертолёт, хотя обычно летал на российских

Как сообщал Life.ru, вертолёт с Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а через некоторое время и добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали непогоду и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства согласно Конституции изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.

Обложка ©

Telegram / snntv

Никита Осипов
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