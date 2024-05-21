Десятки тысяч жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Раиси

Десятки тысяч жителей города Кума во вторник, 21 мая, пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Толпы людей заполонили одну из площадей, практически не оставив свободного места.

Тысячи жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Telegram / snntv

На видео, которые публикуют местные телеканалы, запечатлена обстановка в священном для мусульман регионе, где сейчас находится траурная процессия. Машины с гробами направляются в мечеть Джамкаран.