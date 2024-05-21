Десятки тысяч жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Раиси
Десятки тысяч жителей города Кума во вторник, 21 мая, пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Толпы людей заполонили одну из площадей, практически не оставив свободного места.
Тысячи жителей Кума пришли проститься с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Telegram / snntv
На видео, которые публикуют местные телеканалы, запечатлена обстановка в священном для мусульман регионе, где сейчас находится траурная процессия. Машины с гробами направляются в мечеть Джамкаран.
Напомним, церемония прощания с Раиси проходит в несколько этапов в разных городах: 21 мая в Тебризе и Куме, 22 мая в Тегеране, 23 мая в Бирдженде. Потом тело политика отправят в его родной город Мешхед. Прощальную церемонию проведёт духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, делегацию от РФ возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а через некоторое время и добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали непогоду и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства согласно Конституции изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.
Telegram / snntv