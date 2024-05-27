Стало известно о конфликте между Блинкеном и Белым домом из-за России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и чиновники из Белого дома не могут прийти к единой точке зрения по поводу возможного конфликта с Россией. Об этом заявил эксперт Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

По его словам, внутри администрации президента США Джо Байдена есть группа, которая опасается эскалации конфликта с Москвой. Несмотря на прилагаемые Блинкеном усилия, добиться разрешения для Киева на удары по России оружием американского производства пока не удаётся.