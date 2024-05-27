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27 мая, 02:09

Стало известно о конфликте между Блинкеном и Белым домом из-за России

Эксперт Дэвис: Белый дом спорит с Блинкеном из-за возможного конфликта с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lev Radin

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lev Radin

Госсекретарь США Энтони Блинкен и чиновники из Белого дома не могут прийти к единой точке зрения по поводу возможного конфликта с Россией. Об этом заявил эксперт Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

По его словам, внутри администрации президента США Джо Байдена есть группа, которая опасается эскалации конфликта с Москвой. Несмотря на прилагаемые Блинкеном усилия, добиться разрешения для Киева на удары по России оружием американского производства пока не удаётся.

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"Госсекретарь пытается выступать против этих страхов. Однако советник по национальной безопасности [Джейк Салливан], на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден", — объяснил Дэвис в интервью CNN.

Напомним, Украина ранее попросила у США разрешения использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Такой сигнал Банковая посылает из-за катастрофической ситуации для ВСУ в Харьковской области. Каким образом Киеву поможет победить убийство мирных жителей в России, непонятно, но Зеленский уверен в своей правоте. В Совфеде считают, что ВСУ просят США разрешить атаковать РФ их оружием от безысходности.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад не позволяет Киеву наносить удары по территории России своим оружием. Тем не менее 14 мая Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 25 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью, а 19 мая над тремя регионами России были сбиты девять ракет ATACMS американского производства и 61 дрон.

Лариса Сафронова
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