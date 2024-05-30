Группа "Пикник" проведёт первый концерт в Москве после теракта в "Крокусе"

Группа "Пикник" объявила о своём первом концерте после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", где музыканты готовились выйти на сцену, но боевики ворвались в зрительный зал и устроили стрельбу. О предстоящем выступлении говорится в телеграм-канале коллектива, там же опубликованы кадры репетиции.