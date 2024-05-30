Группа "Пикник" проведёт первый концерт в Москве после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" объявила о своём первом концерте после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", где музыканты готовились выйти на сцену, но боевики ворвались в зрительный зал и устроили стрельбу. О предстоящем выступлении говорится в телеграм-канале коллектива, там же опубликованы кадры репетиции.
"Подсмотрели за репетицией Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением Влада Елистратова! Ждём всех 1 июня на "Live-арене!" — сказано под роликом.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник", подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Среди убитых оказалась помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер. В ходе расследования задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту.