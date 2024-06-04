У Посольства Франции в Москве появился плакат с призывом сдаваться в плен ВС РФ
На автобусных остановках возле здания диппредставительства Франции в Москве повесили плакаты с призывом к французским легионерам складывать оружие и сдаваться Российской армии. Для этого там даже любезно написали позывной и радиочастоту.
Человека на плакате зовут Эдгар Пюо, он был командиром французской дивизии СС "Шарлемань" и в 1945 году был убит советскими солдатами.
"Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна", — гласит послание на плакате.
Ниже на французском и русском языках предлагается вызвать "Волгу", настроившись на частоту 149.200. Её создали для солдат, воюющих на стороне Украины, которые хотят добровольно сложить оружие.
Напомним, что Макрон в числе первых объявил, что страны Запада размышляют над возможностью отправки в зону СВО своих солдат. Западные лидеры не спешили поддерживать французского президента в этих начинаниях, а в Австрии, Швеции, Великобритании и Германии и вовсе отвергли его идею, заявив, что нет никакой нужды посылать своих солдат на помощь Киеву. Однако наёмники из Франции так или иначе оказались в зоне спецоперации. Одного из них даже удалось взять в плен. Однако Париж всё ещё отрицает переброску военнослужащих из своего легиона на Украину.
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