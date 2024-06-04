На автобусных остановках возле здания диппредставительства Франции в Москве повесили плакаты с призывом к французским легионерам складывать оружие и сдаваться Российской армии. Для этого там даже любезно написали позывной и радиочастоту.

Человека на плакате зовут Эдгар Пюо, он был командиром французской дивизии СС "Шарлемань" и в 1945 году был убит советскими солдатами.

"Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна", — гласит послание на плакате.