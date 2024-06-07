Матвиенко назвала два условия для переговоров России и Украины
Матвиенко: Переговоры с Киевом возможны на условиях абсолютной безопасности РФ
Переговоры Москвы и Киева возможны только при обеспечении абсолютной безопасности для РФ. Об этом в пятницу, 7 июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, сама возможность диалога есть, однако, для того чтобы она стала реальной, нужно учитывать позицию России. Этот подход, как подчеркнула Матвиенко, многократно озвучивал президент РФ Владимир Путин.
"Переговоры возможны только на условиях реальной ситуации и на [условиях] абсолютной безопасности России, а это является основными целями СВО", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее Life.ru писал, что широко обсуждаемая конференция по урегулированию украинского конфликта начнётся через неделю,15 июня, в Швейцарии. Примечательно, что лидеры ряда стран, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. Как подчеркнули в Кремле, всё это говорит о нежелании Запада тратить время впустую. По мнению экспертов, "саммит мира" — это фестиваль протеста против России, который только отдалит переговоры.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Ключевая тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании в пятницу, 7 июня. Модератором станет политолог Сергей Караганов.
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