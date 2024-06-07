Матвиенко назвала два условия для переговоров России и Украины

Переговоры Москвы и Киева возможны только при обеспечении абсолютной безопасности для РФ. Об этом в пятницу, 7 июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, сама возможность диалога есть, однако, для того чтобы она стала реальной, нужно учитывать позицию России. Этот подход, как подчеркнула Матвиенко, многократно озвучивал президент РФ Владимир Путин.