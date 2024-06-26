В Дербенте прощаются с убитым во время теракта священником Котельниковым
В Дербенте проходит прощание с 66-летним настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Николаем Котельниковым, который был убит во время теракта 23 июня. Его коллега Николай Дубинин назвал погибшего "самым добрым батюшкой, которого встречал". Погибший отслужил в церкви более 40 лет.
Прощание с отцом Николаем в Дербенте. Видео © Telegram / RT на русском
"Он (Котельников. — Прим. Life.ru) светился радостью, приветливостью. Очень интеллигентный, очень добрый, сосредоточенный на каждом, кто к нему приходил", — сказал священник, передаёт RT.
Напомним, что 23 июня в ходе терактов в Дагестане в дом настоятеля храма отца Николая ворвались боевики и молча застрелили его. Жене погибшего удалось спрятаться в соседней комнате. Также стало известно, что священнослужитель регулярно получал угрозы. Президент Владимир Путин посмертно наградил отца Николая орденом Мужества.
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.
Telegram / RT на русском