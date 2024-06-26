В Дербенте прощаются с убитым во время теракта священником Котельниковым

В Дербенте проходит прощание с 66-летним настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Николаем Котельниковым, который был убит во время теракта 23 июня. Его коллега Николай Дубинин назвал погибшего "самым добрым батюшкой, которого встречал". Погибший отслужил в церкви более 40 лет.

Прощание с отцом Николаем в Дербенте. Видео © Telegram / RT на русском

"Он (Котельников. — Прим. Life.ru) светился радостью, приветливостью. Очень интеллигентный, очень добрый, сосредоточенный на каждом, кто к нему приходил", — сказал священник, передаёт RT.