"Красивый дуэт идентичностей": В ОП высоко оценили решение Путина насчёт выставки "Россия"
Член ОП Кислицына: Выставка "Россия" стала объединяющим началом для граждан
Владимир Путин во время посещения выставки "Россия". Фото © Life.ru
Встреча Владимира Путина с сотрудниками Международной выставки-форума "Россия" символизирует красивый и достойный финал её работы. И, конечно, внимание главы государства к людям — ко всем тем, кто своими руками создавал мегапроект, завоевавший любовь россиян и получивший рекордную популярность. Об этом в беседе с Life.ru заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.
По её словам, одним из ключевых тезисов встречи стало решение о создании национального центра "Россия" и его региональных филиалов. Проект такого грандиозного уровня, как выставка "Россия", было бы неправильно просто завершить, ничего не оставив следующим поколениям, считает Кислицына. Она верит, что решение президента о сохранении её наследия в новом формате будет с благодарностью воспринято жителями всей страны.
Особенно важно, что филиалы центра начнут работу во всех регионах. Это про красивый и правильный дуэт региональных идентичностей с идентичностью общегражданской. Про возможность проникнуться достижениями своего региона и мысленно вписать эти достижения в масштабы России.
По словам эксперта, за восемь месяцев работы выставка стала целым ценностным объединяющим началом для всех, кто с ней так или иначе соприкоснулся. Для всех, кем движет любовь к стране, её регионам и её людям.
Напомним, сегодня, 8 июля, президент РФ Владимир Путин в пятый раз посетил форум "Россия". Визит главы государства был приурочен к закрытию выставки, продлившейся целых восемь месяцев и принявшей 18,5 млн гостей. Путин пообщался с сотрудниками выставки, заявив, что филиалы национального центра "Россия" как продолжение выставки-форума будут создаваться и в регионах.
Как уже сообщал Life.ru выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете.