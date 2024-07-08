"Красивый дуэт идентичностей": В ОП высоко оценили решение Путина насчёт выставки "Россия"

Встреча Владимира Путина с сотрудниками Международной выставки-форума "Россия" символизирует красивый и достойный финал её работы. И, конечно, внимание главы государства к людям — ко всем тем, кто своими руками создавал мегапроект, завоевавший любовь россиян и получивший рекордную популярность. Об этом в беседе с Life.ru заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

По её словам, одним из ключевых тезисов встречи стало решение о создании национального центра "Россия" и его региональных филиалов. Проект такого грандиозного уровня, как выставка "Россия", было бы неправильно просто завершить, ничего не оставив следующим поколениям, считает Кислицына. Она верит, что решение президента о сохранении её наследия в новом формате будет с благодарностью воспринято жителями всей страны.

Особенно важно, что филиалы центра начнут работу во всех регионах. Это про красивый и правильный дуэт региональных идентичностей с идентичностью общегражданской. Про возможность проникнуться достижениями своего региона и мысленно вписать эти достижения в масштабы России. Дарья Кислицына Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ