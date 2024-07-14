Над родным городом стрелявшего в Трампа закрыли воздушное пространство
Томас Мэтью Крукс. Обложка © X / Poirot
Власти закрыли небо над городом Бетел-Парк в Пенсильвании сразу после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Именно там жил Томас Мэтью Крукс, напавший на политика. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
"Воздушное пространство над Бетел-Парк, Пенсильвания, закрыли "немедленно" по причинам безопасности", — говорится в публикации.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Политик выжил, отделавшись ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший аналогичное покушение, заявил, что в случае с Трампом всё было "как под копирку", а виновны оппоненты политика, подстрекающие людей браться за оружие.