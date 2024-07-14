Над родным городом стрелявшего в Трампа закрыли воздушное пространство

Власти закрыли небо над городом Бетел-Парк в Пенсильвании сразу после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Именно там жил Томас Мэтью Крукс, напавший на политика. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.