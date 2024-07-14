Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу ещё до покушения

20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса, который совершил покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга, правоохранители воспринимали как угрозу ещё до инцидента. Об этом пишет CNN.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"Стрелявший в Трампа на митинге был замечен вне мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным", — сообщает телеканал.