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14 июля, 17:56

Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу ещё до покушения

CNN: Стрелявшего в Трампа правоохранители ещё до митинга восприняли как угрозу

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Дональда Трампа. Обложка © Wikipedia

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Дональда Трампа. Обложка © Wikipedia

20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса, который совершил покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга, правоохранители воспринимали как угрозу ещё до инцидента. Об этом пишет CNN.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"Стрелявший в Трампа на митинге был замечен вне мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным", — сообщает телеканал.

Через некоторое время о вооружённом человеке узнали сотрудники Секретной службы. Также о Круксе сообщали очевидцы, однако предотвратить покушение не получилось. По данным ABC, у преступника не было связей с экстремистскими организациями.

"Умер героем": Раскрыта личность погибшего при стрельбе на митинге Трампа
"Умер героем": Раскрыта личность погибшего при стрельбе на митинге Трампа

Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он выжил, но пуля задела ухо политика. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. По данным СМИ, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше здания неподалёку. Преступника ликвидировали. В правоохранительных органах сообщили, что не были в курсе планов стрелявшего и он, по всей видимости, действовал в одиночку. Позже в его автомобиле нашли взрывные устройства. В Кремле прокомментировали покушение, указав, что его причиной стала политика администрации Джо Байдена.

Никита Осипов
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