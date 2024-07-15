Полицейские наткнулись на ещё одно "подозрительное" устройство в доме стрелявшего в Трампа
В США полицейские нашли "подозрительное устройство" в доме стрелявшего в Трампа
В доме Томаса Мэтью Крукса, который недавно попытался застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа, было обнаружено второе "подозрительное устройство". Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на ФБР.
"В доме предполагаемого стрелявшего Томаса Мэтью Крукса было найдено второе "подозрительное устройство", — говорится в тексте публикации.
Напомним, что 13 июля Дональда Трампа попытались убить во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Пуля чудом не задела голову политика, едва зацепив его ухо, однако затем она прилетела в другого человека, который погиб. Выстрел произвёл 20-летний Томас Мэтью Крукс, который устроил снайперское гнездо на крыше неподалёку. Он был убит на месте. В ФБР считают, что преступник действовал в одиночку. У Трампа и до этого не было особых проблем в предвыборной гонке, а после покушения он и вовсе обречён на победу в ней, считают российские политологи.
Shutterstock / FOTODOM / 4kclips