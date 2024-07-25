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25 июля, 09:03

Подорвавший авто на севере Москвы действовал в составе группы

ТАСС: Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве действовал в составе группы

Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков действовал в составе группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время принимаются меры для установления заказчика и организатора преступления.

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В соцсетях его имя написано на украинском языке. В скором времени он будет отправлен из Турции в Россию. Тем временем Замоскворецкий суд столицы уже заочно арестовал Серебрякова.

В организации подрыва авто военного в Москве увидели руку западной разведки
В организации подрыва авто военного в Москве увидели руку западной разведки
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X / Ali Yerlikaya

Наталья Демьянова
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