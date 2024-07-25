Подорвавший авто на севере Москвы действовал в составе группы

Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков действовал в составе группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва", — сказал собеседник агентства.