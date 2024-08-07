В Госдуме пообещали жестокий ответ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Депутат Колесник: Прорыв в Курскую область — компенсация неудач ВСУ на фронте
Россия готова к решительным мерам в ответ на попытку прорыва украинских войск в Курскую область. Как заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Андрей Колесник, такие действия Киева являются военным преступлением, а обусловлены они неудачами ВСУ на фронте.
"Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию. Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — всё в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачи на фронте", — отметил Колесник.
По его словам, российская военная стратегия предусматривает жёсткий ответ на подобные действия, виновные будут найдены и "жестоко наказаны".
Напомним, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. В данный момент на границе идут бои, обстановка остаётся напряжённой. Известно, что ВСУ обстреливают регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также украинские формирования сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер.
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