Россия готова к решительным мерам в ответ на попытку прорыва украинских войск в Курскую область. Как заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Андрей Колесник, такие действия Киева являются военным преступлением, а обусловлены они неудачами ВСУ на фронте.

"Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию. Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — всё в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачи на фронте", — отметил Колесник.