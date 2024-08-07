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Регион
7 августа, 08:56

Минздрав сообщил о 13 госпитализированных после обстрелов ВСУ Курской области

После обстрелов ВСУ приграничных населённых пунктов Курской области в больницу попали 13 человек, из них трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжёлом состоянии", — сказал он журналистам.

Помощь всем пострадавшим от украинских атак оказывается в полном объёме. Также, по словам Кузнецова, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава.

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Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. В настоящий момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Сообщают, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также боевики сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Минувшей ночью было уничтожено несколько БПЛА. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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