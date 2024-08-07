Минздрав сообщил о 13 госпитализированных после обстрелов ВСУ Курской области

После обстрелов ВСУ приграничных населённых пунктов Курской области в больницу попали 13 человек, из них трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжёлом состоянии", — сказал он журналистам.