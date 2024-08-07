"ВСУ подтягивают силы": Военкор сообщил о сложной обстановке в приграничье Курской области
Военкор Поддубный: ВСУ подтягивают резервы к границе с Курской областью
ВСУ вовсю продолжают перебрасывать резервы к границе с Курской областью. Минувшей ночью противник был активен, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Противник продолжает подтягивать крупные силы. <..> ВСУ, судя по всему, всерьёз планируют развивать наступление", — написал он в телеграм-канале.
По данным военкора, украинская сторона стягивает к Курской области средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику. Ситуация в приграничных районах Курской области по-прежнему остаётся сложной, резюмировал Поддубный.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. В настоящий момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Сообщают, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также боевики сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Минувшей ночью было уничтожено несколько БПЛА. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.
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