"ВСУ подтягивают силы": Военкор сообщил о сложной обстановке в приграничье Курской области

ВСУ вовсю продолжают перебрасывать резервы к границе с Курской областью. Минувшей ночью противник был активен, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

"Противник продолжает подтягивать крупные силы. <..> ВСУ, судя по всему, всерьёз планируют развивать наступление", — написал он в телеграм-канале.